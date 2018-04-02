Защитник “ПСЖ” Дани Алвес после победы над “Монако” в финале Кубка лиги (3:0), стал одним из самых успешных игроков в истории клуба и мира, сообщает со ссылкой на сайт “ПСЖ”.

Теперь на счету 34-летнего бразильца 37 титулов в карьере, большинство из которых он завоевал со своими прошлыми клубами.

Бразилец повторил рекорд Максвелла по количеству выигранных титулов, который также в футболке “ПСЖ” достиг отметки в 37 завоеванных трофеев. По 36 выигранных титулов на счету египтян Ибрагима Хасана и Хоссама Хасана. По 35 раз выигрывали трофеи Златан Ибрагимович и Райан Гиггз.

Заметим, что на счету Алвеса шесть чемпионских титулов испанской Примеры, по 5 Кубков и Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды Кубок УЕФА, четыре раза Суперкубок УЕФА, трижды Клубный чемпионат мира.

Как сообщал звание старшего футболиста мира принадлежит игроку из Японии.

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