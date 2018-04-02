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Порошенко всё выводит в оффшоры, "на кону гарантии безопасного отхода". Эксперт
02.04.2018 07:45

Доходы президента Петра Порошенко в 2017 году составили почти 16,304 миллиона гривен, сообщила пресс-служба главы государства вечером в пятницу.

Порошенко всё выводит в оффшоры, "на кону гарантии безопасного отхода". Эксперт

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16  303 874 гривнам. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен — проценты по депозитам", — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что с этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации президента за 2017 год, которая в пятницу появилась в открытом доступе.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, декларация президента, мягко говоря, не отвечает действительности. Об этом знаток написал на своей странице в Facebook.

"Порошенко подал декларацию за 2017 год. Доход —16,3 млн грн. Из них 336 тыс грн зарплата. И 15,8 млн грн процентов с депозитов. То есть на "Рошене"Порошенко ни копейки не заработал? И на своем банке? И на молочном заводе, который стал самым крупным в стране?

А куда пошла вся прибыль "Рошена"? В оффшоры? Декларация Порошенко — это все, что надо знать о борьбе с коррупцией в Украине…", — отметил Корнейчук.

Вызывает критические замечания и сумма, которую президент потратил на благотворительность.

"Пресс-служба президента пафосно сообщила: Порошенко за три года потратил на благотворительность 800 млн грн.

Но этой информации нет в декларациях, поскольку "благотворил" Порошенко через свой фонд.

Те, кто лично знает Порошенко и его патологическую жадность, от этой информации могут искренне посмеяться.

Впрочем, пиарщики президента могли бы сочинить и большие суммы на благотворительность.

К примеру — триллион гривен.

Украинцы же знают только две реальные благотворительные акции Порошенко.

Это война на Донбассе и его поездка на Мальдивы за полмиллиона долларов", — резюмировал Корнейчук.


 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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