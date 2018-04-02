Доходы президента Петра Порошенко в 2017 году составили почти 16,304 миллиона гривен, сообщила пресс-служба главы государства вечером в пятницу.

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год, равна 16 303 874 гривнам. 336 000 из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен — проценты по депозитам", — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что с этими и другими данными можно ознакомиться в электронной декларации президента за 2017 год, которая в пятницу появилась в открытом доступе.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, декларация президента, мягко говоря, не отвечает действительности. Об этом знаток написал на своей странице в Facebook.

"Порошенко подал декларацию за 2017 год. Доход —16,3 млн грн. Из них 336 тыс грн зарплата. И 15,8 млн грн процентов с депозитов. То есть на "Рошене"Порошенко ни копейки не заработал? И на своем банке? И на молочном заводе, который стал самым крупным в стране?

А куда пошла вся прибыль "Рошена"? В оффшоры? Декларация Порошенко — это все, что надо знать о борьбе с коррупцией в Украине…", — отметил Корнейчук.

Вызывает критические замечания и сумма, которую президент потратил на благотворительность.

"Пресс-служба президента пафосно сообщила: Порошенко за три года потратил на благотворительность 800 млн грн.

Но этой информации нет в декларациях, поскольку "благотворил" Порошенко через свой фонд.

Те, кто лично знает Порошенко и его патологическую жадность, от этой информации могут искренне посмеяться.

Впрочем, пиарщики президента могли бы сочинить и большие суммы на благотворительность.

К примеру — триллион гривен.

Украинцы же знают только две реальные благотворительные акции Порошенко.

Это война на Донбассе и его поездка на Мальдивы за полмиллиона долларов", — резюмировал Корнейчук.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира