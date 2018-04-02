В оккупации жить весело. ВТы никогда не знаешь, что придумают дебилы из так называемых оккупационных властей

В оккупации жить весело. Весело и нескучно. Ты никогда не знаешь, что за хрень придумают дебилы из так называемых оккупационных властей. Предугадать, что за клоунада на этот раз будет, невозможно вообще и в принципе. Хотя… Вру, можно. Но для этого нужно иметь черный пояс по алкоголизму или быть мастером спорта по поеданию галлюциногенных грибов. Тогда ты точно увидишь тот заблеванный, ну то есть затерянный мир, о котором со слюнями блеют роспропагандисты и местные клоуны-коллаборанты, информирует svodka.net.

Но это лирика. Сейчас я вам предложу поставить чемодан близко от себя, ибо желания переехать в оккупацию у вас будет ну очень много. Так шо чумадан далеко не прячьте, ща прям босыми потопаете в сторону оккупации и будете умолять о дынырийском пачпарте или виде на жительство в Макеевке.

Я достаю из широких штанин … Не, ничего не достаю. Дури у полупокеров в камуфляже и так хватает. Есть такая штука в оккупации — комендантский час называется. Для тех, кто не в курсе шо це таке, объясняю:

Это значит, шо вчерашнему алкашу дали в лапы автомат и он решает вашу судьбу на свое усмотрение.

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Это значит, что в 22.30 все привидения и вурдалаки тоже дома сидят, ибо попасть на так называемых патрулей в это время — к незабываемым приключениям + настоящие вурдалаки не такие уж и вурдалаки по сравнению с абизянами в камуфляже.

Это значит, что маршрутки не ходят после 8 вечера. Вообще.

Это значит, что город после 8 вечера вымирает, ибо все хотят бегом домой попасть и не играть в игры типа — спорим, я с третьего удара приклАдом по морде докажу, что ты диверсант?

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Это значит, что пофиг, какой год на дворе или календаре, ведь к 23-00 ты должен быть дома. Прогулок под луной захотел? В окно смотри и никуда не ходи и выключи хотелку. Свет в комнате тоже выключи, а то подумают стукачи, что ты якусь херь плохую задумал ночью против оккупантов и поделятся мыслями с мыгыбы.

Это значит, что ты к 22-00 дома всегда, ибо спорить с бухим дебилом в камуфляже с оружием — это не совсем полезно для здоровья.

Вообще, чтобы вы знали, диверсанты ходят только вечером. Так считают оккупационные власти. Не, ну когда ж диверсантам по улицам ходить еще? Днем ходить — это палево. А вот после 23-00 — это самое оно. Днем и утром диверсантить нельзя — это первое правило диверсантского клуба, если кто не в курсе.

Так… Чемодан собрали и готовы убегать из загнивающего Киева пешком в сторону Лос-Харцызска? Стоп, я вам еще не рассказал о прелестях оккупации. Посидите пока дома еще, может, друга с собой возьмете.

Диверсант в оккупации — это вообще личность одновременно и загадочная и тупорылая. Он ходит только вечером и утром. Но, в последнее время, диверсант вообще от рук отбился — начал ездить на легковых авто в час пик. Ну не су*и эти диверсанты?

Мыгыбы дыныры конечно зря свой хлеб не ест. Да, туда понабирали по объявлению на столбах и в кабаках, проводили кастинги, но зато результативно работают пацаны — чуть ли не каждый день американца ловят. Или то не американцы в основном, а обычные цивильные? Б*я, ну значит мало били. Но в душе, чтобы вы знали, каждый задержанный мыгыбы — американский американец. Мыгыбы дыныры не ошибается никогда и знает как ловить диверсантирующих диверсантов.

Рассказываю, как поймать диверсанта в оккупированом рф Донецке: на самых нагруженных трассах в час пик ставим облавы для гражданских авто. Диверсант всегда на машине в час пик добирается домой, чтобы вы знали.

В Донецке уже с неделю в час пик пробки на дорогах. Почему? Ибо дебилы дынырийские ищут диверсантов на легковых авто, которые добираются в час пик в это время домой или к американским инструкторам. Объясняю как поймать американца в оккупации: ставишь 10-15 бестолочей с оружием на транспортном кольце или большом перекрестке и начинаем шманать легковые авто. Фсе. Тебе пиз*ец, диверсант! Ты попался по-любому.

Правда, во время поисков жирафов-камикадзе в багажниках легковых авто и танков в бардачках, в час пик едут обычные гражданские домой на маршрутках. По той же дороге, по которой едут предполагаемые диверсанты. В итоге на дороге получается пробка, ибо ватные дебилоиды ищут рептилоидов на легковых авто.

Также в итоге получается, что если кто-то какает кирпичами и уверен, что диверсанты по Донецку катаются только в час пик на авто легковых и ездят строго через Чайкинское транспортное кольцо и через транспортное кольцо на мкрн Мирный, то обыкновенный гражданский, у которого машины нету, доберется домой не через 30 мин, а через часа 2. Кстати, врядли оккупационные типа сми говорят о том,что ручная бибизяна, оно же захватчик Лондона, оно же захараст, в туалет ходит минимум с 2 охранниками после случая в лифте одной из общаг Донецка.

Но вернемся к диверсантам. Представьте себе ситуацию: вы едете в маршрутке с ненавистной работы домой, на которой платят мизер. Вы уставшие и злые. Вам ехать домой 30-40 минут. Ха! Так было раньше — в Донецке дебилийские игры начались, домой будете через часа 2 минимум.

И вы смотрите на это все и думаете: главное держать язык за зубами и не возмущаться вслух, ибо сдадут на подвал вас такие же пассажиры, как и вы. Для диванных умников и каратистов с пояами диван — до объясняю простой закон: с тем, у кого оружие в руках, отдельно не поспоришь, у него аргументов нелогических пристрелить тебя на месте больше, чем у тебя обоснованных тезисов для дебатов. Хотя … Какие дебаты могут быть с придурком, который тебя может пристрелить на месте без объяснения причин? Ты никто, а оно в форме и с автоматом, следовательно возмущалки свои держи в заднем кармане и не показывай никому. Это не компьютерная игра и не американский боевик, жизнь одна и лишиться ее по тупости из-за громкого возмущения дебильными действиями отморозков с оружиями — это не самый лучший способ закончить жизнь.

Маршрутчики разводят руками в связи с пробками на дорогах: путь им поменять нельзя, ибо подумают орки, что целая маршрутка с диверсантами едет. Поэтому тотального пиз*еца и сюрреализма прибыло в Донецк. На вопрос: почему так долго добирался с работы домой, тут ехать только 15 минут?, ответ типу: та диверсантов искали на дороге, легковые авто шманали — в пробке стояли долго — не кажется смешным. Это реалии рюцкого мира. В Донецке 2018 год на календаре тоже, если шо.

Мораль: желаю всем, кто поддерживат политику рф в отношении Украины, добираться домой так, как это делают жители Донецка. Носоргвамбрат, россияне. С неуважением, житель оккупированого рф Донецка, Украина.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто — инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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