Один из указательных знаков въезда в международный гольф-клуб президента США Дональда Трампа в американском штате Флорида в эти выходные был забрызган красной краской. Об этом сообщает со ссылкой на The Hill.

Красной краской забрызгали вход с левой стороны в клуб в Уэст-Палм-Бич во Флориде. На месте также осталась банка из-под красной краски.

В субботу вечером сотрудники департамента шерифа округа Палм-Бич приехали проверить сообщение о вандализме. В департаменте шерифа сообщили, что Секретная служба США также расследует случай, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Трамп часто посещает свой курорт Мар-а-Лаго, где он проводит время, играя в гольф по выходным.

В эти выходные президент США находился во Флориде. По сообщениям, он обедал в Мар-а-Лаго.

Напомним, Трамп провел почти треть года президентства в своих имениях.

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