В Украине по состоянию на утро понедельника, 2 апреля, в результате сильного ветра обесточены почти 200 населенных пунктов в нескольких областях. Об этом говорится в сообщили в прес-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что из-за осложнения погодных условий и порывов ветра из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская - 12, Черкасская - 12, Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганская - 1.

Кроме этого, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал svodka.net ранее, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили владельцев автомобилей о сложных погодных условиях, а также об опасностях, которые с ними связаны

Сводка.нет - Новости Украины и Мира