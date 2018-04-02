Как сообщает пресс-центр АТО, на луганском направлении из 120 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции близко Луганского. Минометы калибра 82 мм боевики применили около Троицкого, а стрелковое оружие — в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении из 82 мм минометов террористы вели огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке и близко от Песков, Широкино и шахты Бутовка. Из гранатометов различных систем были обстреляны позиции сил АТО в районе Авдеевки, шахты Бутовка, Старогнатовки, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы террористы применили близко Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного, а возле Павлополя был зафиксирован снайперский огонь. Из стрелкового оружия боевики вели огонь неподалеку Авдеевки, Талаковки, Верхнеторецкого и Водяного.

В штабе также добавили, что в результате вражеских обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

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