Странно, что венерическая болезнь мозга косит не всех журналистов, а лишь отдельно одарённых и в отдельных редакциях.

«Британцы заражаются венерическим вирусом-мутантом, который невозможно вылечить», — не сдерживая восторга и не дожидаясь нескольких часов до 1 апреля сообщило РЕН ТВ, информирует svodka.net.

Далее следуют некоторые подробности, что один англицкий мужичок подхватил это дело от жительницы Юго-Восточной Азии, а два других пациента находятся в больницах графства Уэст-Мидлендс.

Новость, действительно, будет иметь серьёзные последствия. Говорят, что олигархи и настоящие патриоты из Российского правительства уже подогнали частные авиаборта в Лондон для срочной эвакуации домочадцев.

Английские россияне попроще раскупили все авиабилеты на Аэрофлот несмотря на 7-ми кратный рост цен и также устремились на Родину.

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Одновременно в России зарождается массовое движение против приёма соотечественников под лозунгами: «Ну, чо, Англичанка — догадилась?!»; «Нет — английскому трипперу в России! Своего хватает!»

Либеральная общественность, преданная общечеловеческим ценностям, выражает более мягкую позицию.

— Мы же не звери, господа, — говорят либералы, — мы должны простить временно заблудших и принять. Но, конечно, с обязательной диспансеризацией для обследования, и мы готовы для этого открыть специальный фонд, в который возвращающиеся из туманного Альбиона должны сдать наличку и средства от продажи тамошней недвижимости.

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Фонд поможет им быстрее аклиматизироваться между родных берёзок и не утяготит и без того нелёгкое материальное положение российских аборигенов.

И разумеется фонд должен находиться под полным контролем граждан рукопожатных и твёрдых демократических убеждений. Иначе воровская власть Путина всё разворует…

Странно, что все остальные ГосСМИ ещё не подхватили эту новость. Наверное, венерическая болезнь мозга косит не всех журналистов, а лишь отдельно одарённых и в отдельных редакциях.

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