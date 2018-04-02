Из-за порывов ветра на территории Украины без электроснабжения осталось 192 населенных пункта. Об этом сообщает со ссылкой на справку ГСЧС.

“В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская — 112, Житомирская — 34, Волынская — 15, Кировоградская — 12, Черкасская — 12, Николаевская — 5, Днепропетровская — 1 и Луганская — 1”, — указано в сообщении ведомства.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал за последние сутки подразделения ДСНС осуществили 1132 выезда на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.

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