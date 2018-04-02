Если в 2013 году количество жалоб на работу интернет-магазинов составляло 3,2% от общего количества всех жалоб, то в 2016 году их было уже 4,8%, а в 2017 году — 6,5%. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Общественная организация «Молодежь за права потребителей» исследовала 60 украинских интернет-магазинов по продаже техники, одежды и парфюмерии на предмет соответствия их деятельности законодательству в сфере защиты прав потребителей. Как сообщает пресс-служба организации, выводы исследования оказались отрицательными.

Согласно мониторингу этого года, готовность выдавать фискальный чек задекларировали 25% онлайн продавцов, это лишь на 3% больше прошлогодних показателей, когда нормы об обязательности фискального чека еще не было. Данные исследования также свидетельствуют о том, что 65% не указывают субъекта предпринимательской деятельности, а 75% не готовы выдавать обязательный фискальный чек на технику с гарантийным талоном.

Мониторинг онлайн-магазинов одежды показал, что характеристики товара отсутствовали у 70% проверенных игроков. В частности, отсутствовали данные страны-производителя, составляющие изделия, размер, цвет. Более трети сайтов не было оценено по всем критериям, ведь никто не отвечал на звонки.

По информации правоохранителей, в 2016-2017 годах количество пострадавших и преступлений в сфере интернет-торговли выросло почти на 40%. Количество обращений по интернет-мошенничеству постоянно растут: в 2016 году их было около 15,8 тыс., тогда как по состоянию на октябрь 2017 года их количество превысило 18,7 тыс.

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