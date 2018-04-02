Украинский тенисистка Элина Свитолина завершила свои выступления на турнире в Майами. Украинка в двух сетах уступила латыши Елене Остапенко, передает со ссылкой на .

"В первом сете Свитолина записала в свой актив три брейк-поинт, однако трижды отдала свою подачу. Партия переросла в тай-брейк, где Остапенко была точно. Второй сет проходил по-схожему сценарию. Украинка значительно агрессивнее начала сет и повела в счете 3 1, однако не сумела удержать преимущество. Как итог, судьба партии вновь решалась на тай-брейке, на котором вновь была сильнее Остапенко ", - сообщает іsport.ua.

Однако спортсменке не стоит расстраиваться. Свитолина выиграла выставочный турнир Tie Break Tens в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.

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