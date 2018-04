Скрипаль мог быть отравлен «Новичком» с помощью гречки К отравлению экс-агента Сергея Скрипаля в Британии может быть причастен специалист из области химии. В то же время нервно-паралитическое вещество «Новичок» могло быть привезено в Великобританию в пачке гречки. При этом следствие также считает вероятным нанесение отравляющего вещества на ручку входной двери в доме Скрипаля, передает DW со ссылкой на The New York Times. По информации The Sun, Сергей Скрипаль попросил дочь Юлию, которая собиралась прилететь к отцу из Москвы, привезти гречку, лавровый лист и специи. Но в спешке она не успела купить все это и попросила некую женщину, которая вскоре также вылетела в Лондон вместе с мужем, купить и привезти крупу. По словам эксперта в области химического оружия Ричарда Гатри, процедура отравления требует глубокого знания основ химических процессов. Он считает, что нервно-паралитическое вещество необходимо нанести так, чтобы оно осталось на дверной ручке и с высокой долей вероятности попало на кожу после контакта. В то же время отравляющим веществом предмет не должен вызывать подозрений, отмечает почетный профессор токсикологии университета Лидса Аластер Хей. «Если человек берется за смоченную ядом дверную ручку, у него не должно возникнуть мыслей о возможной попытке отравления», — утверждает профессор. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



