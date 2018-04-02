Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о перемирии в Донбассе.

Первого апреля украинский руководитель заявил, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель они «обратились к президенту РФ Владимиру Путину и "дожали" его, чтобы российский руководитель подписал заявление о перемирии, которое должно наступить с 30 марта». Об этом он рассказал, комментируя новое «пасхальное» перемирие.

«Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут», - прокомментировал Пушков заявление Порошенко в своем Twitter.

Глава Украины также сообщил, что перемирие является необходимым условием для ввода миротворцев в Донбасс и следовательно необходимо Киеву «как воздух».

Кроме того, Порошенко в своем Twitter-аккаунте призвал украинских силовиков не нарушать перемирие, но и «не жалеть патронов» в случае эскалации конфликта.

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