После вероятного вывода американских войск из Сирии, президент США Дональд Трамп может также сократить объем помощи Украине, ориентируясь на своих избирателей, между которых сильны изоляционистские настроения.

Об этом «Апострофу» рассказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, информирует svodka.net.

Говоря о возможном выводе войск США из Сирии, Фельгенгауэр сообщил о том, что это решение, скорее только, будет направлено на увеличение популярности Трампа между американских изоляционистов.

«Это американский изоляционизм, довольно мощное в Америке течение. С тем же успехом изоляционисты могут сказать, что и на Украину наплевать. И Трамп смотрит на изоляционистов, ведь в ноябре будут выборы в Конгресс. Не знаю, выйдут США из Сирии или нет, но это такой популизм, потому что между представителей политического базиса Трампа это будет воспринято позитивно. Это будет популярно: мы там разгромили ИГИЛ, ура, победили, идем оттуда на фиг», – поясняет знаток.

Также, по его словам, подобное отношение может возникнуть и к Украине.

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«Такое же отношение к Украине со стороны этих людей вполне вероятно. В том числе и Трампа, которого тоже с трудом уговорили продолжать помогать Украине. Хотя в Вашингтоне много людей, у которых совсем другие точки зрения», – отмечает военный обозреватель.

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