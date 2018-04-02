Экс-диктатора Гватемалы Хосе Эфраина Риоса Монтта похоронили в день
смерти 1 апреля. На закрытой церемонии присутствовали военные
чиновники, друзья и родственники Монтта. Монтта похоронили 1 апреля
Фото: ЕРА О смерти 91-летнего Монтта рассказал его адвокат.По
данным агентства, экс-диктатора похоронили 1 апреля во второй
половине дня. На закрытой церемонии присутствовали военные
чиновники, друзья и родственники Монтта.Бывшего диктатора несколько
раз привлекали к суду за геноцид жителей Гватемалы в годы его
правления в 1982-1983 годах.В 2013 году Монтта приговорили к
80 годам тюрьмы, однако впоследствии приговор был отменен из-за
разногласий между судьями. Еще один процесс против него стартовал в
2015 году, но вскоре эксперты выявили, что Монтт страдает
умственным расстройством.На момент смерти экс-диктатор был
обвиняемым в очередном процессе, начатом в прошлом году.
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