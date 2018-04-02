В Бразилии в городе Нова-Артс мужчина сорвал постановку драмы на библейский сюжет, решив силой спасти "Христа" от распятия, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что во время инсценировки "распятия" Христа к актерам ворвался неизвестный мужчина и напал на "легионера", который должен был "пронзить" распятого копьем. Зритель ударил актера мотоциклетным шлемом по голове. Пробираясь сквозь на сцену, мужчина кричал, что "не даст Иисусу умереть".

По данным источника, нападавший мужчина страдает от проблем с психикой и употребляет наркотики. После инцидента спектакль продолжили.

Кроме этого, актера исполняющего роль римского солдата от трави спас декоративный шлем, который смягчил удары.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, в ночь на католическое Рождество, 24 декабря, во Львове мужчина украл из рождественского вертепа, размещенного на площади Рынок, колыбель с Иисусом.

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