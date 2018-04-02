Полиция проанализировала данные с Apple Watch погибшей женщины. Выяснилось, что эти данные не совпадали с показаниями родственников убитой.

Восстановленные данные умных часов от Apple, которые указывали на то, когда сердце жертвы убийства прекратило биться, станут основными доказательствами обвинения в деле против женщины из Австралии, которую обвиняют в убийстве ее свекрови.

Кэролайн Нильссон обвинили в убийстве 57-летней Мирны Нильссон в своем доме в Аделаиде. Во время инцидента 26-летняя Кэролайн сказала полиции, что ее свекровь атаковала группа мужчин, которые пробрались в дом.

Однако, прокурор Кармен Маттео сказала Магистратскому суду Аделаиды, что история, которую Нильссон состряпала, была явно ложной, а сцена нападения на дом была сфабрикована. Маттео сказала, что судебный знаток проанализировал смарт-карту Apple и сузил время возможной смерти женщины до семиминутного окна.

Полицией установлено, что показатели сердечного ритма не соответствовали показаниям невестки, которая утверждала, что нападавшие спорили с жертвой около 20 минут. Убийство произошло в промежутке с 6:38 до 6:45 часов вечера, а Кэролайн утверждала, что Мирна Нильсон пользовалась телефоном вплоть до 7:13 вечера. В полиции сообщили, что Мирна, вероятно, стала жертвой засады в своем доме.

Также сама Кэролайн Нильссон использовала свой мобильный телефон в 7:20 вечера, чтобы отправить SMS своему мужу и в 7:30 вечера, чтобы получить доступ к eBay, несмотря на ее заявления о том, что ее также атаковали и связали злоумышленники. На основании показаний гаджетов Кэролайн отказались отпустить под домашний арест и она останется в тюрьме до следующего заседания, 13 июня.

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