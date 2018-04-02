Пожар произошел в продовольственном супермаркете Varus в Запорожье в ночь на понедельник. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Сообщение о пожаре в супермаркете на улице Яценко поступило спасателям в 2:30.

По данным спасателей, в результате горения деревянных поддонов на хозяйственной територии супермаркета на площади 10 кв. м. было повреждено запорную арматуру газового счетчика с последующим возгоранием газово-воздушной смеси. Возникла угроза распространения огня на бытовые помещения и торговый зал. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения.

В 2:50 пожар был локализован, а в 3:10 - ликвидирован.

В результате пожара пострадавших нет, повреждено утеплитель обшивки супермаркета на площади 25 кв. м.

Напомним, в Одессе загорелись складские помещения неподалеку АЗС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира