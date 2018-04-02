|В России неожиданно скончался известный режиссер, который критиковал Путина и имел проблемы с ФСБ
|02.04.2018 08:26
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Михаил Угаров, художественный руководитель Театра.doc и известный российский режиссер, умер в возрасте 62 лет.
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Об этом сообщили друзья и коллеги режиссера, информирует svodka.net.
«Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», — сообщила в своем Facebook режиссер Марина Разбежкина.
«Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссёр и драматург Михаил Угаров. У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич», – также написали на странице Театра.doc.
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Как сообщают, Угаров скончался от сердечного приступа.
Михаил Юрьевич Угаров — российский драматург, режиссер театра и кино, сценарист, один из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка», художественный руководитель «Театра.DOC».
По информации СМИ, у режиссера были проблемы с ФСБ, в связи с тем что он не раз жестко критиковал российскую власть. Его даже не выпускали из страны из-за проблем с долгами по ЖКХ.
«Мечта любого гражданина, чтобы государство отъ*балось, потому что на сегодняшний день главный враг частного человека – это государство. Война идет вот здесь. Здесь линия фронта», — заявлял он.
Позиция режиссера по Украине оставалась неясной. Известно лишь, что он был одним из тех, кто написал открытое письмо с призывом освободить задержанных террористами в Славянске украинских коллег — пропавших 25 апреля 2014 года — Павла Юрова и Дениса Грищука.