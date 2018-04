На сайте государственного департамента США исчезла вся информация о бывшем главе ведомства Рексе Тиллерсоне. И.о. госсекретаря до официального назначения на эту должность руководителя ЦРУ Майка Помпео стал замгоссекретаря Джон Салливан. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 22 марта Тиллерсон выступил с прощальной речью в качестве государственного секретаря США Фото: EPA "Заместитель госсекретаря Джон Салливан – опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение своих коллег в Белом доме… Госдепартамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения", – написала Нойерт. Deputy Secretary John Sullivan is an experienced leader who has earned the trust and respect of his colleagues and the @WhiteHouse. As he assumes the title of Acting Secretary of State today, @StateDept will be in steady hands as Mike Pompeo moves through the nomination process. — Heather Nauert (@statedeptspox) 1 апреля 2018 г. При этом информация о бывшем главе государственного департамента США Рексе Тиллерсоне исчезла с сайта ведомства, отмечает Associated Press.Раздел "Госсекретарь Тиллерсон" сменил название на "Государственный секретарь". Упоминаний о Тиллерсоне в там больше нет, включая информацию о поездках и фотогалереи.22 марта Тиллерсон выступил с прощальной речью в качестве государственного секретаря США. Он попросил сотрудников ведомства ежедневно "проявлять доброту в отношении ближнего" и предупредил, что Вашингтон "может быть очень подлым городом".13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в Сенате США.Бывший глава нефтяной корпорации ExxonMobil возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. Трамп признавался, что у них с Тиллерсоном были разногласия по вопросам внешней политики.По данным "Голоса Америки", передав дела и закончив все необходимые формальности, Тиллерсон уедет в Техас, откуда он родом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



