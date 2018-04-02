С 2 апреля и до конца мая в Украине будет продолжаться весенний призыв на срочную военную службу, передает со ссылкой на .

Об этом заявил начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко.

Согласно решению правительства, в апреле-мае к Вооруженным силам и другим военным формированиям Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15190 человек. Из них в — 8990 человек, Государственной специальной службы транспорта — 1000 человек, Государственной пограничной службы — 1200 человек, Национальной гвардии Украины — 4000 человек.

“Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу с 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии”, — сказал Артеменко.

Напомним, объем расходов на одного призывника составляет 3 тыс. 617,13 грн, из них: 3,5 тыс. грн – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 грн – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку граждан Украины, призванных на срочную военную службу, из сборных пунктов областных, Киевского городского военных комиссариатов к месту службы).

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