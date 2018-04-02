|Премьер-министр Венгрии уверен, что в стране готовится госпереворот
|02.04.2018 08:32
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Они хотят свергнуть правительство и превратить Венгрию в страну иммигрантов.
«В Венгрии есть примерно 2 тыс. проплаченных лиц, которые во время предвыборной кампании работают на свержение правительства и на создание нового, настроенного на поддержку иммигрантов кабинета министров, который будет приемлем для Джорджа Сороса», — сказал премьер-министр Венгрии в пятницу в интервью первому каналу венгерского радио.Это интересно: B США одобрили план SpaceX по запуску спутникового интернета Starlink
«Мы точно знаем их по именам, на кого и как они работают ради превращения Венгрии в государство иммигрантов», — добавил он.
По сообщениям местных изданий, Орбан в последние месяцы в выступлениях стал уделять больше времени вопросу иммиграции, а также фигуре Джорджа Сороса — выходца из Венгрии и американского финансиста и инвестора.Это интересно: КНДР готовит новые ядерные испытания, – МИД Японии
Орбан обвиняет его в стремлении подорвать в своих интересах
христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию
мусульман, а также основанные Джорджем Соросом неправительственные
организации (НПО).