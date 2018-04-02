Военное столкновение России с Украиной на Донбассе грабитель Игорь Стрелков (Гиркин) считает неизбежным. По его словам, есть два сценария наступления Вооруженных сил Украины, на которое возможны также два варианта ответа со стороны РФ.

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Бывший так называемый министр обороны Донецкой народной республики на днях описал подробности вероятного столкновения на своей странице в соцсети. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net.

По словам Стрелкова, первый этап атаки ВСУ на корпуса народных республик может быть организован по всему фронту (первый вариант) или в нескольких ключевых районах для проверки реакции Москвы (второй вариант).

По первому варианту «к исходу вторых суток Донецк будет полностью отрезан от коммуникаций РФ, Луганск – вероятно также. К исходу третьих суток от корпусов останутся только отдельные очаги обороны, которые могут существовать от нескольких дней до 1-3 недель. Но без вооруженного вмешательства РФ это не будет иметь никакого значения. Н 4-5 сутки (возможно – и раньше) ВСУ выйдут к границе с РФ на всех основных направлениях и приступят к укреплению позиций», – прогнозирует Стрелков.

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Второй вариант действий украинских сил на первом этапе предполагает концентрированные удары на нескольких ключевых участках. Стрелков считает такими участками Петровский район Донецка, Горловку, Дебальцево и ряд других.

«За счет внезапности удара и создания многократного превосходства, основные цели операции, в таком случае, будут достигнуты уже к исходу первых суток наступления или, при неблагоприятных условиях, – на вторые-третьи сутки», – пишет Стрелков.

Если украинская разведка зафиксирует помощь со стороны РФ, то ВСУ «перейдут к жесткой обороне, опираясь на близкие тылы и артпозиции, имея прикрытые фланги». Если реакции РФ не будет, либо она будет недостаточно масштабной – украинское наступление будет продолжено после краткой оперативной паузы.

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При любом сценарии украинские силы будут поддержаны США путем предоставления данных разведки, а также, вероятно – средствами радиоэлектронной борьбы, предполагает Стрелков. Если Москва не решится на полномасштабную защиту республик, то вся военная операция закончится успехом.

Если же РФ решится защищать «ДНР» и «ЛНР», то «вся тяжесть боев с ВСУ ляжет на регулярные российские войска». Поскольку местные милицейские «корпуса» будут разгромлены, а боеспособность их остатков будет очень невелика.

«Противник постарается по-максимуму воспользоваться инициативой и навязать свои условия сражения. После 4-7 дней боев по правилам врага ситуация может легко дойти до существенного поражения «северян» и потере ими наступательного потенциала», – предупреждает Стрелков. При этом потери Вооруженных сил РФ будут намного превосходить потери украинцев.

На втором этапе операции ответ России может быть либо ограниченным (первый вариант), либо стратегическим (второй вариант). В случае ограниченной поддержки пророссийские войска не смогут восстановить линию фронта и вернуть потерянные территории. «Обескровленные соединения будут вынуждены перейти к обороне, Москва инициативно попытается достичь перемирия – что будет поражением с далеко идущими последствиями», – пишет Стрелков.

Масштабная помощь (второй вариант) предполагает удар на Харьков или хотя-бы через границу Луганской области севернее реки Северский Донец. При решительном проведении операции это может привести оперативному окружению и полному разгрому всей группировки ВСУ на Донбассе. Правда это приведет к существенному внешнеполитическому ущербу РФ. Кроме того, очень вероятен вводом в Украину «миротворцев НАТО».

Но даже при полном разгроме ВСУ на Донбассе большая война не закончится. Любое перемирие будет использовано противником для восстановления фронта и скорейшей интернационализации конфликта, рассуждает Стрелков.

После явной поддержки народных республик военное давление на Россию может усилиться в Сирии. США и их союзники постараются заблокировать группировку российских сил в Сирии и лишить ее снабжения. В перспективе 2-3 месяца это приведет к коллапсу боеспособности экспедиционного корпуса и союзных сил и их разгрому или капитуляции (полной или «почетной» – путем недобровольной эвакуации). Все варианты развития событий крайне невыгодны для России. Все они ведут к внешне – и внутриполитическому кризису и, вероятно – к смуте, предполагает Стрелков.

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