|Врио главы Госдепартамента США стал Салливан, с сайта ведомства убрали информацию о Тиллерсоне
|02.04.2018 08:35
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Deputy Secretary John Sullivan is an experienced leader who has earned the trust and respect of his colleagues and the @WhiteHouse. As he assumes the title of Acting Secretary of State today, @StateDept will be in steady hands as Mike Pompeo moves through the nomination process.— Heather Nauert (@statedeptspox) 1 апреля 2018 г.
При этом информация о бывшем главе государственного департамента США Рексе Тиллерсоне исчезла с сайта ведомства, отмечает Associated Press.Раздел "Госсекретарь Тиллерсон" сменил название на "Государственный секретарь". Упоминаний о Тиллерсоне в там больше нет, включая информацию о поездках и фотогалереи.22 марта Тиллерсон выступил с прощальной речью в качестве государственного секретаря США. Он попросил сотрудников ведомства ежедневно "проявлять доброту в отношении ближнего" и предупредил, что Вашингтон "может быть очень подлым городом".13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в Сенате США.Бывший глава нефтяной корпорации ExxonMobil возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. Трамп признавался, что у них с Тиллерсоном были разногласия по вопросам внешней политики.По данным "Голоса Америки", передав дела и закончив все необходимые формальности, Тиллерсон уедет в Техас, откуда он родом.
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