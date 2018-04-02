Нефть дорожает, Brent торгуется около $69,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне геополитической напряженности, сообщает Dow Jones.

Кроме того, есть признаки того, что государства ОПЕК+ рассматривают возможность шагов для поддержания цен на нефть.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,33 (0,48%) - до $69,67 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май к этому времени увеличились на $0,2 (0,31%) - до $65,14 за баррель.

В пятницу рынки большинства стран Европы и США были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Позитивное влияние на рынок оказывает также новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США сократилось на прошлой неделе на 7 штук и составило 797, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самое существенное падение их числа с ноября прошлого года.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже INE в понедельник снизилась на 1,3% - до 414,8 юаня за баррель. По итогам торгов в пятницу их котировки подскочили на 2,6%.