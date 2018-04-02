|Госдепартамент США временно возглавил Джон Салливан
|02.04.2018 08:41
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Госдепартамент США до конечного утверждения Майкла Помпео временно возглавил Джон Салливан. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт.
"Заместитель секретаря Джон Салливан - опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение своих коллег и белого дома. Он возьмет на себя роль временного государственного секретаря, пока Майк Помпео пройдет все этапы утверждения", - говорится в сообщении.
Отметим, что комитет Сената США по иностранным делам рассматривать кандидатуру Помпео в апреле.
Как сообщал , глава ЦРУ Майк Помпео заменит Рекса Тиллерсона в
должности государственного секретаря США.