С 1 апреля 2018 года украинцев ждет несколько важных нововведений – подписание договоров с врачами, обязательное оформление загранпаспортов для детей, перерасчет пенсий и повышение тарифов на газ и электроэнергию, пишет со ссылкой на .

Поднимутся цены на природный газ

НАК «Нафтогаз Украины» увеличивает с 1 апреля цены на газ для промышленных потребителей. Стоимость природного газа увеличится на 7,4-9,8 %. Новые цены, опубликованные на сайте компании, начнут действовать с 1 апреля 2018 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Ценообразование зависит от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов потребителей с «Нафтогазом».

По уверениям министерства энергетики, для населения стоимость газа в текущем отопительном сезоне не изменится. Однако есть информация, что планирует изменить методику расчета стоимости газа для населения с 1 апреля 2018 года. По прогнозам аналитиков, определение стоимости газа по новой методике приведет к подорожанию на 8%. Официального проекта нового постановления с методикой расчета стоимости газа для населения на сайте Кабинета министров Украины пока нет.

Вырастут тарифы на электроэнергию

1 января уже произошло увеличение тарифов на электроэнергию, с 1 апреля 2018 года они вырастут еще на 6,1%. Подорожание коснется только промышленных потребителей. Население будет платить за электроэнергию по прежним счетам, однако повышение тарифов для промышленности затронет всех украинцев. Так как подорожание электроэнергии напрямую отразится на цене продуктов и товаров.

Договоры с семейными врачами

С 1 апреля в поликлиниках можно будет заключить договор с семейным врачом, терапевтом и педиатром. Подписать декларации о выборе врача можно в любой амбулатории, без привязки к месту прописки. Члены одной семьи могутзаключать договоры с разными врачами. Для заключения договора нужен будет паспорт и ИНН, для подписания договора с педиатром – еще свидетельство о рождении ребенка. Есть лимит по количеству пациентов, которые могут заключить договор с одним врачом, следовательно если вы уже определились с доктором, то лучше поспешить с подписанием договора.

Попасть к специалисту узкого профиля можно будет только по направлению семейного врача. Уже с июля 2018 года семейным врачам, педиатрам и терапевтам государство начнет выплачивать за каждого пациента, с которым заключен договор, по 370 гривен с месяц. За пациентов пожилого возраста и детей увеличенная ставка – 450 гривен.

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

В апреле в Украине начнут пересчитывать страховой стаж тем украинцам, которые работают после достижения пенсионного возраста. Перерасчет будет произведен автоматически. В результате размеры пенсий работающих пенсионеров вырастут.

Такой автоматический перерасчет страхового стажа будет проведен в Украине впервые. До сих пор пенсионеры, которые продолжали официально работать, должны были подавать в Пенсионный фонд заявления о перерасчете. Это должно стимулировать граждан работать как можно дольше.

Новые правила выезда за границу с детьми

С 1 апреля 2018 года дети-граждане Украины смогут выехать за границу только по собственному загранпаспорту. Документ можно оформить ребенку с момента рождения. Срок его действия – 4 года, для детей до 16 лет. Раньше провезти детей через границу можно было только при наличии записи в загранпаспорте родителя.

Еще одно нововведение: дети могут пересекать границу только в сопровождении родителей или опекунов. Такое правило действует в отношении детей возрастом до 16 лет. Если ребенка сопровождает другой человек, то должно быть в наличии заверенное нотариусом дозволение от обоих родителей.

Оформить биометрический загранпаспорт для ребенка можно в паспортном сервисе или в отделении миграционной службы. Минимальная стоимость оформления документа для ребенка – 557 гривен.

Контроль за качеством продуктов

С 4 апреля 2018 года вступает в силу закон о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевой продукции. Согласно документу, инспекторы будут испытывать продукцию и, в случае выявления нарушений, наказывать продавцов и поставщиков. За некачественную продукцию полагается штраф до 200 тысяч гривен — за каждый некачественный образец товара. Производства, выпускающие продукцию с нарушением качества, будут закрываться.

«Нова пошта» обновляет тарифы на доставку

С 1 апреля 2018 года начнут действовать обновленные тарифы на услуги доставки по Украине компанией «Нова пошта». Некоторые услуги подорожают, а некоторые, наоборот, подешевеют.

Вырастут тарифы на доставку посылок минимального веса, до 100 граммов, посылок весом от 5 до 15 кг и доставки по адресу.

А вот отправлять посылки в пределах области станет дешевле на 5 гривен, теперь будет действовать областной тариф. Зато при доставке крупногабаритных грузов между областями теперь будут действовать только 4 тарифных зоны вместо 8.

Больше только увеличатся тарифы на услуги адресной доставки посылок. За то, чтобы курьер забрал или доставил по адресу посылку весом 30-75 кг, нужно доплатить 15 гривен. А за самые тяжелые посылки весом около тонны нужно будет доплатить за адресную доставку 500 гривен. Увеличение тарифов в компании объясняют увеличением затрат на топливо и повышением цен на коммунальные услуги, которые делают более дорогим содержание помещений.

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