В Кашмире в результате полицейских операций против предполагаемых членов террористических группировок погибли 4 мирных жителя, 3 солдата и 13 предполагаемых боевиков, по меньшей мере 70 человек пострадали. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Во время операции в районе села Качдоура мирные жители пытались заблокировать передвижение военных. Начались столкновения. Полиция применила слезоточивый газ и оружие.

Протесты также вспыхнули и в других селах штата: в селе Драгад было ликвидировано 7 предполагаемых участников террористической организации, в селе Диллагем был убит один человек.

Сегодня в Кашмире закрыты школы и в некоторых районах введении ограничения на железнодорожные перевозки и на движение местного транспорта, заблокирован также Интернет.

Как сообщал в Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля погибли девять человек.

Напомним, из-за покупки лошади в Индии убили представителя низшей касты.

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