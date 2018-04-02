По состоянию на утро понедельника, 2 апреля, в Украине обесточены 192 населенных пункта в 8 областях

В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская — 112, Житомирская — 34, Волынская — 15, Кировоградская — 12 Черкасская — 12 Николаевская — 5, Днепропетровская — 1 и Луганска — 1», — сказано в сообщении, информирует svodka.net.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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