Сын третьего президента Украины Виктора Ющенко, Андрей Ющенко узаконил отношения с женщиной, которую знает 14 лет. Андрей Ющенко обвенчался со второй женой Скриншот: ТСН / YouTube Об этом сообщает ТСН.Свадьбу сыграли еще в ноябре 2017 года. Тогда же пара обвенчалась.34-летняя Елена Безуглая, жена Андрея Ющенко из Запорожья. Женщина занимается ресторанным бизнесом, ткже у нее есть собственный благотворительный фонд. В 2015 году она баллотировалась в депутаты горсовета.По словам Виктора Ющенко, Безуглая – казачка из Запорожья, и с ней у его сына "давняя история была, а потом перерыв", после которого они вновь нашли друг друга."Невестка наша – красавица, милая, умная трудолюбивая, как муравей", – сказал он.Андрей Ющенко и Безуглая познакомились 14 лет назад.Со своей первой женой, Елизаветой Ефросининой, он прожил три года – c 2009 по 2012-й. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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