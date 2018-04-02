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Старший сын президента Ющенко женился во второй раз
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02.04.2018 08:51
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Сын третьего президента Украины Виктора Ющенко, Андрей Ющенко
узаконил отношения с женщиной, которую знает 14 лет. Андрей Ющенко
обвенчался со второй женой Скриншот: ТСН / YouTube Об этом сообщает
ТСН.Свадьбу сыграли еще в ноябре 2017 года. Тогда же пара
обвенчалась.34-летняя Елена Безуглая, жена Андрея Ющенко из
Запорожья. Женщина занимается ресторанным бизнесом, ткже у нее есть
собственный благотворительный фонд. В 2015 году она баллотировалась
в депутаты горсовета.По словам Виктора Ющенко, Безуглая – казачка
из Запорожья, и с ней у его сына "давняя история была, а потом
перерыв", после которого они вновь нашли друг друга."Невестка наша
– красавица, милая, умная трудолюбивая, как муравей", – сказал
он.Андрей Ющенко и Безуглая познакомились 14 лет назад.Со своей
первой женой, Елизаветой Ефросининой, он прожил три года – c 2009
по 2012-й.
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