Порошенко потратил на туристические услуги в 2017г почти 2,736 млн грн

Президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации за 2017 год указал расходы на туристические услуги в общей сумме около 2,736 млн грн.

Согласно данным декларации главы государства, обнародованной на сайте Единого государственного реестра деклараций, расходы на туристические услуги в 2017 году составили 1320930 грн и 1414919 грн.

Кроме того, как расходы на услугу проживания задекларированы 1179270 грн. При этом указано, что все эти расходы осуществлены в Украине.

В декларацию П.Порошенко также внесены как представительские расходы делегации 95476 грн, потраченные в Бельгии.