Назначенный в средние марта на должность командующего Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев задекларировал служебную комнату, земельные участки, недостроенный дачный дом. В то же время в декларации военного отсутствует информация о наличии собственного жилья, пишет

В декларации Наева указана служебная комната площадью 62,2 кв. м, которую он получил в пользование в апреле 2017 года. Комната находится в собственности Национального университета обороны Украины им.Черняховского.

В собственности Наева есть земельный участок площадью 635 кв. м в селе Кошары Лиманского района Одесской области, еще один участок площадью 600 кв. м в той же местности находится в собственности жены генерала. На этих земельных участках расположен недостроенный дачный дом, на строительство которого в прошлом году семья потратила 347 тысяч гривен.

Жена Наева имеет в собственности авто Toyota Rav 4 2010 года выпуска, приобретенный в 2015 году.

За прошлый год Сергей Наев заработал в среднем не более 344 тысяч гривен заработной платы. Его жена, которая согласно декларации работает в воинской части, заработала около 135 тысяч гривен и получила социально-материальную помощь в размере 5,85 тысячи гривен.

В течение года Наев дважды получал денежную помощь и прочее дополнительное благо на общую сумму 7,811 тысячи грн. А также получил 62 гривны как донор.

В то же время одним из источников дохода за прошлый год в декларации указан "Подарок в денежной форме", который генерал получил от гражданина Украины Наева Максима Ивановича. Сумма подарка - 139 тысяч 743 грн.

Наев задекларировал 350 тысяч гривен и 20 тысяч долларов наличными.

Напомним, Президент Порошенко за 2017-й год задекларировал 16,3 млн грн доходов.

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