В понедельник, 2 апреля, началась Страстная неделя.

Ее называют самой строгой неделей Великого Поста. Она является также самой тихо и требует от верующего непрестанного размышления и работы над собой. Каждый ее день наполнен особым смыслом и традициями. О том, что можно есть во время Страстной недели.

В первый день недели церковью допускается принимать в пищу вечером неприготовленную еду без масла и вина. Среди разрешенных продуктов: сырые овощи и фрукты, сухофрукты, мед и орехи.

Во вторник можно принимать только сырую еду и то только вечером. Также продолжается запрет на прием в пищу масла и вина.

Страстная Среда – еще один строгий день недели, когда можно есть только неприготовленные продукты. В этот день рекомендуется сделать генеральную уборку – помыть окна и постирать шторы, ведь на следующий день будет Чистый четверг. Вечером в Страстную Среду по традиции ставят опару на паски.

Великий четверг Страстной недели в народе называется «чистым» и по традиции до восхода солнца, в этом году до 06:26 утра, вся семья должна искупаться, чтобы весь год все были здоровыми. В этот день также принято печь паски.

Страстная пятница – самый строгий день последней недели Великого поста. На протяжении только дня запрещено что-либо принимать в пищу, а воду можно пить только при сильной жажде и только после выноса плащаницы, примерно после 12:00.

В субботу верующие красят яйца – традиционно это красный цвет, цвет воскресения и жизни. Именно красные яйца нужно класть в пасхальную корзину и нести в церковь на освещение. В этот день нельзя веселиться, петь и громко разговаривать – все должны готовиться к всенощной службе.

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