И снова мы имеем дело с двойным агентом и смертоносным заговором, но на этот раз грубая тактика Путина сплотила Запад…

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Президенту России Владимиру Путину удалось гораздо успешнее сплотить западные страны в их решительном стремлении дать отпор операциям российской разведки, нежели его советскому предшественнику Леониду Брежневу в период холодной войны. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net.

Теперь мы знаем, что, когда в 1971 году правительство Теда Хита выслало из страны более 100 советских дипломатов и сотрудников советской разведки, секретные службы основных союзников Великобритании хотели, чтобы их правительства сделали то же самое.

После высылки советских дипломатов в 1971 году директор ЦРУ Ричард Хелмс тайно отправил британской разведке «сердечные поздравления»: «Не часто мы получаем такие хорошие новости!» Однако Хелмсу не удалось убедить Ричарда Никсона и Генри Киссинджера в необходимости последовать примеру Хита. Между тем на прошлой неделе власть Трампа выслала из США 60 сотрудников российской разведки, работавших в стране под дипломатическим прикрытием.

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В 1971 году офицер связи канадской разведывательной службы в Лондоне надеялся, что высылка советских дипломатов из Британии «позволит тем министрам (не Трюдо), которые все еще питают какие-то иллюзии касательно россиян, наконец избавиться от них». Этому офицеру было хорошо известно, что канадский премьер-министр Пьер Трюдо, который хотел улучшить отношения с Москвой, никогда не согласится на высылку дипломатов. Его сын Джастин, нынешний премьер-министр, выслал четверых дипломатов и заявил: «Соединенное Королевство может рассчитывать на полную поддержку Канады в его попытках привлечь Россию в ответственности».

В 1971 году в частных беседах представители французской внешней разведки говорили о том, что они «в восторге» от решения Великобритании выслать советских дипломатов, однако им не удалось убедить президента Жоржа Помпиду выслать советских шпионов из Парижа. Правительство Эммануэля Макрона только что выслало четверых. По слухам, в 1971 году немецкие службы безопасности очень обрадовались высылке советских дипломатов из Соединенного Королевства, но они знали, что канцлер Вилли Брандт ни за что не последует его примеру. Между тем правительство Ангелы Меркель выслало четверых российских дипломатов.

К настоящему моменту 27 западных стран объявили о своем решении выслать российских дипломатов и сотрудников разведывательных служб. Почему сегодня союзники Великобритании демонстрируют гораздо более заметную готовность последовать ее примеру, нежели в 1971 году?

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Ответ прост: операции разведывательных агентств Путина на Западе стали гораздо более агрессивными, чем операции советских спецслужб в брежневскую эпоху. Кроме того, сегодня информация об этих операциях стала гораздо более доступной. В 1971 году подробности покушения с применением отравляющего вещества в Солсбери и информация об ответственности России за это покушение никогда не попали бы в прессу.

Правительство Хита располагало пугающими разведданными о планах КГБ провести операции с применением химического оружия и диверсионные операции. Его главным источником информации стал Олег Лялин, который работал в лондонской резидентуре КГБ на Пятое управление КГБ, отвечавшее за внешнюю разведку.

В течение нескольких месяцев, прежде чем дезертировать накануне высылки советских дипломатов в 1971 году, он передавал MI5 информацию о планах диверсионных операций КГБ в Великобритании, Америке и в ряде других европейских стран. Согласно недавно рассекреченным документам, между этих планов была операция по загрязнению вод залива Ферт-оф-Клайд радиоактивными веществами, чтобы вся вина за это загрязнение легла на расположенную неподалеку американскую базу атомных подлодок. Лялин также рассказал о планах Пятого управления отравить воду в нескольких крупных американских городах.

По словам другого перебежчика, покинувшего ряды КГБ, новости о предательстве Лялина, поступившие в сентябре 1971 года, вызвали такой переполох в Москве, что Брежнев прервал свою поездку по Восточной Европе, чтобы провести экстренное совещание Политбюро в одном из московских аэропортов. Вскоре после этого большинство офицеров Пятого управления были отозваны из западных столиц.

Высылка российских дипломатов 27 западными странами тоже стала причиной экстренного совещания в Москве, на котором, что вполне предсказуемо, было принято решение о зеркальных ответных мерах.

Те данные, которые передавал Лялин в 1971 году, были менее тревожными по сравнению с применением нервнопаралитического вещества в Солсбери, которое могло стоить жизни многим людям. Лялин ясно дал понять, что операции КГБ с применением химического оружия могли быть проведены на Западе только «в периоды кризиса или войны». Очевидно, Путин покончил с этим ограничением.

Кристофер Эндрю, The Times (Великобритания)

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