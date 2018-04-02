Когда стучат, значит, что-то не так, как должно было бы быть. И здесь весь вопрос в том, откуда стучат: сверху, снизу, сбоку.

Хуже только, конечно, когда снизу молотят. Это общеизвестно. С одной стороны, вроде бы, когда в дно стучат, явственно понятно, что еще есть куда двигаться по вертикали вниз. Обнадеживает как-то. С другой стороны, смотрим в сторону анормального соседа Украины и понимаем, что их пример натягивать на себя не очень-то приятно.

События прошедшей недели очень четко, думаю, показали Путину, что… Короче, в дно постучали. И здесь, надеюсь, что Владимир Владимирович сделает и выводы, и вводы, поскольку ситуация не торт по многим составляющим.

Вопрос первый. Власть

Ну, про власть написано уже столько, что оскомину набило. Коррупция, коррупция и еще раз коррупция, непрофессионалы, посаженные на царство в губерниях и так далее.

И чем дальше от Москвы, тем это «и так далее» увесистей. Кемерово и Пермь – это вам не Белгород или Воронеж, куда можно на вертолете прошвырнуться. Про Иркутск с Читой и Благовещенск просто молчу.

Факт в том, что ситуация по стране одинакова. Просто где-то ее усиленно маскируют, а где-то всем по фигу, так как до Москвы далеко, и бог даст – Путина не занесет никогда.

Другой вопрос, когда жареный петух клюет и Путина приносит. Вот тогда и получается сплошное мемеканье и бебеканье, как было в Кемерове. Очень, кстати, показательно было. И гримасы Путина на видео — это лучшее подтверждение.

Кемерово – это пример. Помните? Путин вопрошает, почему не проверяли ТРЦ? Так каникулы же от проверок, господин президент… И тут смесь возмущения и понимания от Владимира Владимировича: вы о чем??? Какие каникулы? Мы говорили о НАЛОГОВЫХ каникулах, а не о том, что вообще испытывать нельзя!

Дошло, видимо, до президента, кто у него в регионах сидит. И как.

Другой вопрос, что если брать конкретно Путина, то лично у Владимира Владимировича жесточайший кадровый голод. Это видно, чем дальше, тем сильнее. Но здесь увы, сочувствуем, но помочь ничем не можем. Вертикальные лифты не нами угроблены, и систему престолонаследования, как в некоторых губерниях – мы (народ) тоже не вводили.

Но факт очевиден: на местах губернаторы и их дворяне сидят спокойно и творят беспредел общероссийского масштаба. И ничего здесь Путин сделать не сможет, только потому, что у него нет кадров. Да в принципе, если бы и были, саботаж на местах никто не отменял.

Вертикаль власти в конкретно взятой стране построена. И вышибить с мест засевших единороссов просто нереально. По крайней мере, тут нужен кто-то менее либеральный, чем Путин.

Подытоживая все сказанное в адрес региональных властей, замечу только то, что случившееся в Кемерове – не последнее ЧП точно. Будет еще, как раньше было в Перми, Казани, просто потому, что ВСЯ власть на местах такая… За себя. И для себя.

Так что, если цитировать классика, «ты знай, прокуратор, что крови еще будет…».

Вопрос второй. Власть и СМИ

Справедливое возмущение тысяч граждан и просто жителей страны (стоит, думаю, разделять именно так) по поводу только, что было вылито по кемеровским событиям.

И здесь снова претензии к власти.

Понятно, что за крайне редким исключением СМИ у нас зависимые. И зависят они в первую очередь от владельцев. Это касается только подряд: газет, радио, телеканалов. Телеканалов – в особенности.

Черт, разве нельзя просто взять и наладить работу? Вот чтобы просто была работа по освещению событий? Надлежащая.

Ведь не надо быть отдельно умным, чтобы понимать: информация – это сегодня очень дорогой товар. Кто быстрее и умнее отработал – тот и денег получил, и репутацию поднял. И аудиторию увеличил.

Неужели так сложно понимаем тот факт, что вакуума сегодня не может быть?

Но, если молчите вы, за вас скажут другие.

Не будет четкой, взвешенной и оформленной информации от власти – все будут давиться блогерской брехней. Но как мыши с кактусом – будут колоться, но будут жрать.

Но вакуума уже не будет. Его заполнят эти… доны от пропаганды. И, пока на всех каналах будет идти согласованная и оплаченная программа и реклама, где-то будут тиражировать ложь и фейки.

И все эти «врачи из скорой», «женщины, мужья которых работают в МЧС» и просто желающие срубить на любом деле вакуум заполнят.

И мы, потребители информации, будем захлебываться коричневой густой дурно пахнущей массой. Без вариантов.

И с этой данностью тоже надо что-то делать.

Во властных структурах любого уровня должны быть люди, умеющие не только организовать работу СМИ, но и сами способные к этой работе. Да-да, те самые пресс-службы, которые сегодня представляют собой жалкое и душераздирающее зрелище.

А мы в итоге имеем поток брехни взамен информации.

И вот вам – митинг. И на нем что скандировал народ? «Правды!». Это для начала. А потом начинается уже другая песня.

Требования отставки, причем, немедленной. Для всех виноватых. А виноватых надо назначить здесь же, на митинге.

Знакомо, не правда ли?

А отставив тех, кто виноват, на их место надо назначить народом избранных. И чтобы они, избранные, народу присягу принесли.

Тоже знакомо, да?

Вот только надо ли сегодня такое? Майданное? Слава богу, пока до этого не дошли. Но такими темпами, через пару лет – вполне. Особенно там, куда Путин редко прилетает, а жизнь похуже, чем в Москве.

Но пару слов о наказаниях.

Да, губернатор с поста ушел, замов перед этим уволил, еще кого-то там снимут и кого-то посадят. Все как обычно, однако.

Однако, хочется задать такой вопрос: а какое наказание понесут те, кто должным образом не отработал на информационной ниве?

И второй вопрос: как надо оценить усиленную работу по распространению ложной информации у тех, про кого уже было сказано?

Штрафы? Да, огромные, чтобы даже топ-блогер завизжал резаной свиньей. Исправительные работы на полгода? Тюремный срок?

Отнюдь, кстати, не ратую за цензуру. На самом деле, ратую. «За» двумя руками, ибо мне ничего не грозит, во-первых, а во-вторых, чище информпространство будет.

В любом случае начинать с чего-то надо.

Шесть лет – это не так уж и много. Пролетят – не успеем оглянуться. И тут уже, как показало Кемерово и показывает сегодня Волоколамск, «альтернативы нет» может уже не хватить. Ладно, нет альтернативы, но делать все равно что-то надо.

А прогноз такой: если не начать показательное наведение порядка сегодня, завтра доверие может и куда-то испариться. Административный ресурс тут не помощник, потому что сегодняшние «подкрученные» выборы обернутся сами знаете, чем. Митингами и выступлениями. Либо – полной анархией и недоверием.

Пора всем, кто продрался во власть, начинать работать. Не над обеспечением прапраправнуков, не над недвижимостью для тети Шуры в Испании, а на своем месте. Но это же сложно.

Проблема завтра, которое в 2024-м начнется. Тут как бы шесть лет всего…

Автор: Роман Скоморохов

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