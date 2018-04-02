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Подконтрольный России суд признал, что на фалангах пальцев бывшего
"главы администрации" города Феодосия в оккупированном Крыму
Дмитрия Щепеткова есть ожоги, похожие на удары током, но отказался
назвать это пытками ФСБ, заявил журналист, главред "Цензор.НЕТ"
Юрий Бутусов. Бутусов: Радуйтесь пыткам, хотя камни с неба, но
теперь вы себя чувствуете настоящими россиянами Фото: hromadske.tv
"Два сотрудника спецподразделения ФСБ, производившие задержание,
надели мне на руки наручники, на голову – мешок из плотной
материи, и в положении "ласточка" отвели в помещение. Меня усадили
на стул, ноги фиксировали к ножкам стула скотчем, лицо также плотно
обмотали скотчем. На большие пальцы рук намотали витую проволоку
диаметром 2–3 мм. Позднее на намотанную на пальцы рук
проволоку подавали электрический ток – подходов восемь по 7–10
секунд. При этом били по голове, по туловищу, задавали вопросы:
"Кто придумал схему получения денег?" Из обращения к генеральному
прокурору РФ экс-главы оккупационной администрации Феодосии Дмитрия
Щепеткова. Дмитрий Щепетков в 2014-м предал Украину и перешел на
сторону врага. А 28 марта 2018-го Щепетков был приговорен
российским судом к восьми годам лишения свободы за
вымогательство", – написал Бутусов.По его словам,
подконтрольный России суд признал, что на фалангах пальцев
Щепеткова есть ожоги, похожие на удары током, но отказался назвать
это пытками ФСБ.Бутусов напомнил, что в 2015 году Щепетков не
подписал документы на постройку на берегу моря многоэтажных домов
застройщиком Романом Лукичевым, так как это нарушало все
экологические нормы."Но Роман Лукичев работает под "крышей"
ФСБ – и вот как описал суть происшедшего заместитель
Щепеткова, прежний замглавы оккупационной администрации Филипп
Бирюк: "Лукичев хотел решать свои вопросы быстро, хотя это было
невозможно, потому что любая стройка требует прохождения процедур:
подготовки проекта, публичных слушаний, утверждения. Роман
Георгиевич думал, что таким образом мы заводим его в правовой
тупик. Он говорил, что "вам позвонят сверху и скажут, как надо
действовать" или что "вы будете все сидеть в тюрьме, на вас будут
сыпаться неприятности, и вы даже не будете понимать, откуда они". А
один раз в конце разговора он поинтересовался, есть ли у меня дети,
и задал вопрос, каково им будет жить без папы", – продолжил
журналист.Он добавил, что "Лукичев строит все, что хочет, в
Феодосии, а Щепетков пошел в российскую тюрьму"."Вы, предатели, для
оккупантов – мусор, у вас нет прав, вы жители оккупированной
территории, которые не должны мешать "пилить" бабло федерального
бюджета. Так что радуйтесь пыткам, хотя камни с неба, но теперь вы
себя чувствуете настоящими россиянами!" – написал журналист.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2108064729233812
В декабре 2015 года главное следственное управление Следкома РФ в
оккупированном Россией Крыму предъявило "главе
администрации" города Феодосия Дмитрию Щепеткову и его заместителю
Макару Макарову обвинение в "покушении на получение взятки в
отдельно крупном размере" и "посредничестве во взяточничестве в
отдельно крупном размере".По данным "Крым.Реалии", 28 марта 2018
года Щепеткова приговорил к восьми годам колонии строгого режима
Керченский городской суд, подконтрольный России.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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