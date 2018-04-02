Подконтрольный России суд признал, что на фалангах пальцев бывшего "главы администрации" города Феодосия в оккупированном Крыму Дмитрия Щепеткова есть ожоги, похожие на удары током, но отказался назвать это пытками ФСБ, заявил журналист, главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Бутусов: Радуйтесь пыткам, хотя камни с неба, но теперь вы себя чувствуете настоящими россиянами Фото: hromadske.tv "Два сотрудника спецподразделения ФСБ, производившие задержание, надели мне на руки наручники, на голову – мешок из плотной материи, и в положении "ласточка" отвели в помещение. Меня усадили на стул, ноги фиксировали к ножкам стула скотчем, лицо также плотно обмотали скотчем. На большие пальцы рук намотали витую проволоку диаметром 2–3 мм. Позднее на намотанную на пальцы рук проволоку подавали электрический ток – подходов восемь по 7–10 секунд. При этом били по голове, по туловищу, задавали вопросы: "Кто придумал схему получения денег?" Из обращения к генеральному прокурору РФ экс-главы оккупационной администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова. Дмитрий Щепетков в 2014-м предал Украину и перешел на сторону врага. А 28 марта 2018-го Щепетков был приговорен российским судом к восьми годам лишения свободы за вымогательство", – написал Бутусов.По его словам, подконтрольный России суд признал, что на фалангах пальцев Щепеткова есть ожоги, похожие на удары током, но отказался назвать это пытками ФСБ.Бутусов напомнил, что в 2015 году Щепетков не подписал документы на постройку на берегу моря многоэтажных домов застройщиком Романом Лукичевым, так как это нарушало все экологические нормы."Но Роман Лукичев работает под "крышей" ФСБ – и вот как описал суть происшедшего заместитель Щепеткова, прежний замглавы оккупационной администрации Филипп Бирюк: "Лукичев хотел решать свои вопросы быстро, хотя это было невозможно, потому что любая стройка требует прохождения процедур: подготовки проекта, публичных слушаний, утверждения. Роман Георгиевич думал, что таким образом мы заводим его в правовой тупик. Он говорил, что "вам позвонят сверху и скажут, как надо действовать" или что "вы будете все сидеть в тюрьме, на вас будут сыпаться неприятности, и вы даже не будете понимать, откуда они". А один раз в конце разговора он поинтересовался, есть ли у меня дети, и задал вопрос, каково им будет жить без папы", – продолжил журналист.Он добавил, что "Лукичев строит все, что хочет, в Феодосии, а Щепетков пошел в российскую тюрьму"."Вы, предатели, для оккупантов – мусор, у вас нет прав, вы жители оккупированной территории, которые не должны мешать "пилить" бабло федерального бюджета. Так что радуйтесь пыткам, хотя камни с неба, но теперь вы себя чувствуете настоящими россиянами!" – написал журналист. https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/2108064729233812 В декабре 2015 года главное следственное управление Следкома РФ в оккупированном Россией Крыму предъявило "главе администрации" города Феодосия Дмитрию Щепеткову и его заместителю Макару Макарову обвинение в "покушении на получение взятки в отдельно крупном размере" и "посредничестве во взяточничестве в отдельно крупном размере".По данным "Крым.Реалии", 28 марта 2018 года Щепеткова приговорил к восьми годам колонии строгого режима Керченский городской суд, подконтрольный России.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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