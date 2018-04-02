Председатель совета директоров и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что американская компания "целиком и полностью" обанкротилась. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц мы с сожалением сообщаем, что Tesla целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите", - говорится в сообщении.

Маск добавил, что о банкротстве есть несколько глав кодекса Соединенных Штатов Америки, и Tesla "собрала их все".

Кроме того, глава компании обнародовал свое фото с куском картона, на котором написано "банкрот".

"Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок "Teslaquilla" с высохшими слезами на щеках", - отметил он в подписи к снимку.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в ионосфере образовалась 900-километровая дыра из-за запуска ракеты Falcon 9, принадлежащей американской компании SpaceX, которая вывела на околоземную орбиту тайваньский спутник.

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