В Украине мошенники незаконно продают водительское удостоверение любому желающему за 5 тыс. грн.

Для получения прав не нужно сдавать ни тестов, ни вождения, пишет со ссылкой на .

Старая схема – заплатил и получил удостоверение работает до сих пор. Журналистка прямо возле сервисного центра встретила мужчину, который предложил ей помочь с получением водительских прав.

Схема простая: мужчина позвонил к знакомому владельцу автошколы и тот сообщил, что получение прав стоит пять тысяч гривен. Если совсем не хочется тратить время на получение медицинской страховки, дополнительно придется оплатить еще триста гривен. Таким способом права можно получить через два месяца.

Отмечается, что удостоверение можно получить значительно быстрее, но тогда оно будет не зарегистрировано и при потере придется все пересдавать.

Однако есть печальная сторона такого легкого решения – только в прошлом году в Украине произошло почти 163 тысяч , из-за которых пострадало 27 тысяч человек. Эти показатели – одни из самых высоких в мире.

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