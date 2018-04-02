За сутки боевики 38 раз обстреляли позиции украинских защитников. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на луганском направлении, грубо нарушая Минские договоренности, враг из запрещенных 120-мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления ВСУ близко Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82-мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие — в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также — близко Песков, Широкиного и Шахты Бутовка. Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовки, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутового, Водяного и Опытного.

Вблизи Павлополя велся снайперский огонь. Кроме этого, из стрелкового оружия соперник обстреливал укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки, Талаковка, Верхнеторецкого и Водяного.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. В штабе отметили, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется.

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