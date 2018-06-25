Потери госбюджета Украины от контрабанды превышают годовой бюджет Министерства обороны или Министерства внутренних дел, заявил глава МВД Арсен Аваков. Аваков отметил, что начатый "крестовый поход" против контрабанды является "честным разговором для взрослого общества" Фото: mvs.gov.ua Он подчеркнул, что расходы государственного бюджета в 2018 году запланированы на уровне 991,7 млрд грн, а поступления от таможни должны составить по плану 343 млрд грн. Аваков отметил, что это ключевая статья поступлений."По итогам мая невыполнение бюджета, даже при таком ущербном плане, – около 20 млрд. Это цифры, которые знает любой министр в правительстве, очевидность. А вот другая очевидность, о которой знает каждая дворняга на базаре, – вокруг украинской таможни "зарабатывает" огромное количество денег пестрая толпа махинаторов, сильно сокращая поступления в государственный бюджет", – написал министр.Аваков добавил, что потери госбюджета от контрабанды превышают годовой бюджет Минобороны или МВД: "По самым скромным подсчетам экспертов, которых мы с премьером собирали, даже в осторожном варианте, потери от полутора десятка контрабандных схем составляют 105 млрд грн в год! Вдумайтесь! Это больше 10% только бюджета страны! Больше бюджета Министерства обороны (82 млрд), к примеру, или бюджета МВД (60 млрд со всеми пограничниками, полицией, Нацгвардией, ГСЧСниками и другими!)".Он отметил, что госбюджет теряет почти $4 млрд в год. Аваков добавил, что начатый "крестовый поход" против контрабанды является не политической борьбой и не перераспределением влияния и потоков, а "честным разговором для взрослого общества". "И да, борьба с контрабандой не была в сфере ответственности МВД и Нацполиции. Но если вижу, что важнейшая госсистема валится под давлением негодяев, если от этого зависит устойчивость финансов страны, – решил подставить плечо и вмешаться. И будем стоять жестко, и бить чужих, но особенно своих, если что. В этом по-другому нельзя. Думаете, не видим рисков? Противник в этой борьбе очень ресурсный. И "ответку" пришлют, и дискредитацию организуют, но мы собрались – очень честно поговорили и приняли решение впрягаться! Жестко, честно, бескомпромиссно... нетерпимо и к своим, и к чужим", – заявил Аваков. https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/1804550286301736 20 июня Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, план разрабатывало правительство совместно с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой и СБУ. Правительство, в частности, разрешило полицейским круглосуточно контролировать работу таможенников. Полицейские и чиновники Министерства внутренних дел также получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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