Семеро полицейских были убиты, пытаясь прекратить бунт в тюрьме на востоке Мексики в воскресенье. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает AFP, передает .

Полиция пыталась восстановить порядок в тюрьме Ла Тома в штате Веракрус, но "ее отогнали заключенные, которые взяли инструменты из столярной мастерской" и использовали их в качестве оружия, говорится в заявлении властей штата.

Указано, что некоторые из заключенных очень опасны.

Власти не сообщили, был ли кто-нибудь из заключенных ранен или сбежал, или какова нынешняя ситуация в тюрьме.

Напомним, в Индии произошли массовые беспорядки.

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