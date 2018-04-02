1 апреля в российском Волоколамске во время акции протеста против
мусорного полигона "Ядрово" жители спели советскую песню времен
Второй мировой войны "Священная война". Видео в Facebook
опубликовал телеканал "Дождь". На митинге задержали активистов
незарегистрированной партии "Другая Россия". Вскоре их отпустили,
заявив, что никаких нарушений нет. | Жители Волоколамска
требуют закрыть свалку Скриншот: Телеканал Дождь / Facebook 21
марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского
Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном
управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех
десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили,
что местным жителям выдали первую партию
средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще
одну партию респираторов. Жители Волоколамска утверждают,
что никаких средств защиты власти не предоставляли.31
марта сотрудники уголовного розыска ГУВД Московской
области и инспекторы дорожно-постовой службы задержали одного из
организаторов митингов против мусорного полигона "Ядрово" Артема
Любимова. Активист объявил голодовку.Волоколамск расположен в
98 км к западу от Москвы. Население города в 2017 году составляло
более 20 тыс. человек.видео Видео:
Телеканал Дождь / Facebook
Сводка.нет - Новости Украины и Мира