1 апреля в российском Волоколамске во время акции протеста против мусорного полигона "Ядрово" жители спели советскую песню времен Второй мировой войны "Священная война". Видео в Facebook опубликовал телеканал "Дождь". На митинге задержали активистов незарегистрированной партии "Другая Россия". Вскоре их отпустили, заявив, что никаких нарушений нет. | Жители Волоколамска требуют закрыть свалку Скриншот: Телеканал Дождь / Facebook 21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили, что местным жителям выдали первую партию средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще одну партию респираторов. Жители Волоколамска утверждают, что никаких средств защиты власти не предоставляли.31 марта сотрудники уголовного розыска ГУВД Московской области и инспекторы дорожно-постовой службы задержали одного из организаторов митингов против мусорного полигона "Ядрово" Артема Любимова. Активист объявил голодовку.Волоколамск расположен в 98 км к западу от Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс. человек.видео Видео: Телеканал Дождь / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки facebook видео жители телеканал дождь Теги: мир