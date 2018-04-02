Украинским пенсионерам скоро будут начислять выплаты по новой финансовой сетке. Конечные суммы пока окончательно не определены, но суть в том, чтобы трудовой стаж сыграл в этом ключевую роль. По крайней мере, так планирует правительство.

Ранее один отработанный год оценивался в 1,35% от расчетного заработка, а сейчас - уже в 1%, пишет со ссылкой на .

То есть теоретически украинцы с зарплатой ниже средней, но с большим стажем не могут рассчитывать на безбедную старость. Незначительные надбавки получили за последний год только 3 миллиона человек, но ситуацию это кардинально не изменило.

К примеру, если вы зарабатываете около 6 тысяч гривен в месяц 35 лет, то ваша пенсия после перерасчета составит менее 1600 гривен Если же 35 лет получать минимальную зарплату, то можно рассчитывать только на минимальную пенсию.

В апреле этого года повысят выплаты в первую очередь военным (50% от положенной надбавки), а летом стартует индексация на 62 гривны для 1 миллиона украинцев. Согласно принятому бюджету, минимальную пенсию в июле этого года поднимут с 1373 до 1435 гривен, а в декабре - с 1435 до 1497 гривен. Декабрьское повышение коснется около 10 миллионов украинцев.

До конца 2018-го хотят запустить также накопительную систему, но она еще на стадии разработки. Эксперты предупреждают о возможных рисках идеи – за годы, пока вы будете вкладывать деньги на пенсионный счет, инфляция практически уничтожит львиную долю сбережений. Поэтому спешить с инвестициями не советуют.

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