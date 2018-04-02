|На срочную военную службу в Украине призовут более 15 000 человек
|02.04.2018 09:17
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В Украине со 2 апреля начинается весенний призыв на срочную военную службу, который продлится до конца мая. Об этом заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Артур Артеменко, передает
Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие воинские формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15190 человек. Из них в Вооруженные силы Украины - 8990 человек, Государственной специальной службы транспорта - 1000 человек, Государственной пограничной службы - 1200 человек, Национальной гвардии Украины - 4000 человек.
"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля
и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв
планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии ", - сказал
Артеменко.
Как сообщал в Министерстве обороны Украины заявили п ро достаточное количество человеческого ресурса для проведения весеннего призыва.