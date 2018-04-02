Бывшего «главу администрации» города Феодосия в оккупированном Крыму Дмитрия Щепеткова приговорили к 8 годам лишения свободы за вымогательство, сообщил в Facebook 30 марта журналист, главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Два сотрудника спецподразделения ФСБ, производившие задержание, надели мне на руки наручники, на голову – мешок из плотной материи, и в положении «ласточка» отвели в помещение. Меня усадили на стул, ноги фиксировали к ножкам стула скотчем, лицо также плотно обмотали скотчем. На большие пальцы рук намотали витую проволоку диаметром 2–3 мм. Позднее на намотанную на пальцы рук проволоку подавали электрический ток – подходов восемь по 7–10 секунд. При этом били по голове, по туловищу, задавали вопросы: «Кто придумал схему получения денег?» Из обращения к генеральному прокурору РФ экс-главы оккупационной администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова. Дмитрий Щепетков в 2014-м предал Украину и перешел на сторону врага. А 28 марта 2018-го Щепетков был приговорен российским судом к восьми годам лишения свободы за вымогательство», – написал Бутусов, информирует svodka.net.

По его словам, подконтрольный России суд признал, что на фалангах пальцев Щепеткова есть ожоги, похожие на удары током, но отказался назвать это пытками ФСБ.

Бутусов напомнил, что в 2015 году Щепетков не подписал документы на постройку на берегу моря многоэтажных домов застройщиком Романом Лукичевым, так как это нарушало все экологические нормы.

«Но Роман Лукичев работает под «крышей» ФСБ – и вот как описал суть происшедшего заместитель Щепеткова, прежний замглавы оккупационной администрации Филипп Бирюк: «Лукичев хотел решать свои вопросы быстро, хотя это было невозможно, потому что любая стройка требует прохождения процедур: подготовки проекта, публичных слушаний, утверждения. Роман Георгиевич думал, что таким образом мы заводим его в правовой тупик. Он говорил, что «вам позвонят сверху и скажут, как надо действовать» или что «вы будете все сидеть в тюрьме, на вас будут сыпаться неприятности, и вы даже не будете понимать, откуда они». А один раз в конце разговора он поинтересовался, есть ли у меня дети, и задал вопрос, каково им будет жить без папы», – продолжил журналист.

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Он добавил, что «Лукичев строит все, что хочет, в Феодосии, а Щепетков пошел в российскую тюрьму».

«Вы, предатели, для оккупантов – мусор, у вас нет прав, вы жители оккупированной территории, которые не должны мешать «пилить» бабло федерального бюджета. Так что радуйтесь пыткам, хотя камни с неба, но теперь вы себя чувствуете настоящими россиянами!» – написал журналист.

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В декабре 2015 года главное следственное управление Следкома РФ в оккупированном Россией Крыму предъявило «главе администрации» города Феодосия Дмитрию Щепеткову и его заместителю Макару Макарову обвинение в «покушении на получение взятки в отдельно крупном размере» и «посредничестве во взяточничестве в отдельно крупном размере».

По данным «Крым.Реалии», 28 марта 2018 года Щепеткова приговорил к восьми годам колонии строгого режима Керченский городской суд, подконтрольный России.

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