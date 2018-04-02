Президент Петр Порошенко во вторник, 10 апреля, осуществит визит в Германию. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время рабочей поездки в Донецкую область. Порошенко начал рабочую поездку в Донецкую область с посещения Собора Архистратига Михаила в Мариуполе.

Президент принял участие в Службе Божьей и освящении ветвей вербы. Глава государства помолился за мир в Украине и пообщался с верующими. Порошенко отметил, что с первого дня своего президентства делал, делает и будет делать всё для того, чтобы на украинскую землю пришел мир. «Конечно, к сожалению, это зависит не от нас», — добавил он. Порошенко отметил, что в поездке его сопровождают министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Он напомнил, что, согласно закону, сейчас переформируется антитеррористическая операция.

«Какую я поставил задачу? 30 марта, в соответствии с заявлением президента Украины, канцлера Германии, президента Франции — и мы дожали Путина, чтобы он сделал такое же заявление, а он в этот раз отказывался это делать, — чтобы было (установлено) перемирие», — сообщил глава государства.

Он отметил, что каждый свой рабочий день начинает с заслушивания информации о ситуации на фронте.

«Наши войска четко выполняют приказы верховного главнокомандующего о прекращении огня», — подчеркнул президент. В то же время он выразил сожаление по поводу несоблюдения пророссийскими боевиками режима прекращения огня и отметил, что за минувшие сутки было зафиксировано 11 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения.

«Это неприемлемо», — подчеркнул глава государства. Президент также подчеркнул важность создания всех условий для начала работы на Донбассе миротворческой миссии ООН, и был прекращен огонь.

«Провести решение Совета безопасности ООН (о введении миротворческой миссии). Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны, кроме России, поддерживают введение миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия находится в тотальной и полной изоляции. Никто её не поддерживает, только потому, что она агрессией пошла на Украину и убивает украинцев», — подчеркнул он. Глава государства сообщил, что 10 апреля осуществит визит в Германию, где планирует, в числе прочего, обсудить также вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе.

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Он также подчеркнул, что начало работы миротворцев будет помогать выведению с оккупированных территорий военной техники, вооружения, регулярных воинских подразделений РФ и пророссийских боевиков. Глава государства также подчеркнул, что главным приоритетом украинской власти является восстановление разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской: строительство школ, детских садов, больниц, дорог, мостов, восстановление освещения и тому подобное. «На сегодняшний день Донецкая область получает первый президентский приоритет», — отметил он.

«Почему это так важно? Потому что когда миротворцы придут везде – от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу», — убежден Порошенко. По его словам, нужно создать условия для ввода миротворцев, «провести решение СБ ООН».

«Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции лишь потому, что она агрессией пошла на Украину и убивает украинцев», — сказал президент.

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