|NASA показало фото спиральной галактики NGC 5714
|02.04.2018 09:29
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Галактика NGC 5714 была открыта Уильямом Гершелем еще в 1787 году.
NASA показало фото спиральной галактики, информирует svodka.net.
В 2003 году в пределах галактики вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой зафиксировали значительное содержание кальция.
NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, которая расположена в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.
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Снимок NGC 5714 сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.
На фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской.
С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.
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