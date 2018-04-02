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NASA показало фото спиральной галактики NGC 5714
02.04.2018 09:29
NASA показало фото спиральной галактики NGC 5714

Галактика NGC 5714 была открыта Уильямом Гершелем еще в 1787 году.

NASA показало фото спиральной галактики, информирует svodka.net.

В 2003 году в пределах галактики вспыхнула сверхновая звезда SN 2003dr, в спектре которой зафиксировали значительное содержание кальция.

NASA опубликовало фотографию спиральной галактики NGC 5714, которая расположена в созвездии Волопас на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли.

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Снимок NGC 5714 сделан телескопом Hubble с помощью камеры ACS.

На фотографии галактика запечатлена сбоку и кажется абсолютно плоской.

С такого ракурса не просматривается спиральная структура NGC 5714: видны лишь края голубого цвета и яркий центр.

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