Конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким не производит хорошего впечатления. Такое заявление сделал руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер.

"Безусловно, это не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет. Может, это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, и о котором узнаем только через несколько дней ", - отметил Вагнер.

Как сообщал svodka.net, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не боится увольнения .

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