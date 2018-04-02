|В Еврокомиссии раскритиковали конфликт НАБУ и Холодницкого
|02.04.2018 09:30
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Конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины и главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким не производит хорошего впечатления. Такое заявление сделал руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер.
"Безусловно, это не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет. Может, это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, и о котором узнаем только через несколько дней ", - отметил Вагнер.
Как сообщал svodka.net, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не боится увольнения.
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