28 марта управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" в Кемерово Надежду Судденок взяли под стражу до 25 мая. Кроме нее, по делу о пожаре, в результате которого погибли 64 человека, арестованы еще шестеро подозреваемых. До пожара в ТЦ не было неисправностей с сигнализацией, заявила Судденок Скриншот: sibreal.org 28 марта Судденок взяли под стражу до 25 мая. На суде она заявила, что до пожара в ТЦ не было неисправностей с сигнализацией.В ходе расследования пожара в России арестовали еще шесть человек: технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову, главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки безопасности пожара вишня судденок зимняя Теги: мир