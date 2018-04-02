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Управляющая кемеровским торговым центром "Зимняя вишня" обжаловала арест
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02.04.2018 09:30
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28 марта управляющую сгоревшим торговым центром "Зимняя вишня" в
Кемерово Надежду Судденок взяли под стражу до 25 мая. Кроме нее, по
делу о пожаре, в результате которого погибли 64 человека,
арестованы еще шестеро подозреваемых. До пожара в ТЦ не было
неисправностей с сигнализацией, заявила Судденок Скриншот:
sibreal.org 28 марта Судденок взяли под стражу до 25 мая. На
суде она заявила, что до пожара в ТЦ не было неисправностей с
сигнализацией.В ходе расследования пожара в России арестовали еще
шесть человек: технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский
комбинат" Георгия Соболева, руководителя компании "Системный
интегратор", установившей систему противопожарной безопасности в
ТЦ, Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра
Никитина, охранника Сергея Антюшина, генерального директора
компании – собственника сгоревшего здания Юлию Богданову,
главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской
области Танзилию Комкову.Пожар в четырехэтажном торговом центре
"Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили,
что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.По факту
инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109,
219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение
требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности) Уголовного кодекса РФ.
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