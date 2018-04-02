|Ультрас «Динамо» и «Мариуполя» устроили драку на матче: пострадали 9 полицейских (видео)
|02.04.2018 09:31
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В Мариуполе во время обеспечения безопасности на матче между киевским клубом «Динамо» и местным клубом «Мариуполь» в рамках 25-го тура Премьер-лиги Украины по футболу пострадали 9 полицейских.
Как сообщается на сайте полиции Донецкой области, конфликт произошел в середине второго тайма возле стадиона. «Фанаты на трибунах зажгли дымовые шашки и применили петарды. С целью обезопасить других болельщиков полицейские вывели нарушителей за пределы стадиона. Однако товарищи стали на их защиту, выбежали со стадиона и начали бросать в сторону правоохранителей и в служебный автотранспорт камни», — говорится в сообщении.
По данным полиции, между пострадавших — 7 сотрудников роты особого назначения ГУНП в Запорожской области, работник управления патрульной полиции Мариуполя и следователь Центрального отдела полиции. Кроме того, повреждены два служебных автомобиля.
Отмечается, что гражданские лица за медицинской помощью не обращались, однако есть информация о пострадавших между журналистов.
По факту конфликта возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 342 «Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему» и ч. 2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины. Безопасность игроков и болельщиков на стадионе обеспечена, отметили в полиции.
Один из болельщиков написал: «После второго гола Динамо менты
попытались завернуть одного из парней за пиротехнику, после чего
началось мочилово с ментами за пределами стадиона.