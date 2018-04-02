В одном из многоквартирных домов Одессы после того, как обвалилась балконная плита, между соседями произошла ссора, которая завершилась стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"В квартире, расположенной на восьмом этаже, произошел обвал балконной плиты, которая упала на балкон соседей снизу. Это стало причиной конфликта между жителями дома", - говорится в сообщении.

Хозяйка расположенной снизу квартиры поднялась к соседям, чтобы разобраться в произошедшем, но мужчина, которым там проживает, нанес ей телесные повреждения. Затем женщина пожаловалась своему супругу, который решил разрешить конфликт с помощью оружия.

"Во время ссоры житель квартиры с седьмого этажа выстрелил из травматического оружия соседу сверху в грудь. Сейчас 30-летний пострадавший госпитализирован в больницу с травматическим ранением грудной клетки слева", - отметили правоохранители.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье ночью, 1 апреля, неизвестные открыли стрельбу близко одного из ночных клубов в Ивано-Франковске, после чего были задержаны 11 человек, причастных к инциденту.

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